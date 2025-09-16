SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 21,58 EUR zu.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 21,58 EUR. In der Spitze legte die SMA Solar-Aktie bis auf 21,70 EUR zu. Bei 21,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.628 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 15,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 49,30 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei -1,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie stehen.

