DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,73 +0,1%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.652 +0,2%Euro1,1793 -0,1%Öl66,16 -0,6%Gold3.756 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil PAH003 Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen schwächer -- KBC erwägt offenbar Übernahme von ABN Amro -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Trend-ETFs: Warum sie für Langfrist-Anleger riskant sind Trend-ETFs: Warum sie für Langfrist-Anleger riskant sind
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Insider Depot

So reagiert die Aumovio-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

23.09.25 08:01 Uhr

So entwickelte sich die Aumovio-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aumovio
37,18 EUR -0,34 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zu Insidertrades kam es am 22.09.2025 bei Aumovio. Die Transaktion wurde am 22.09.2025 publik gemacht. Am 22.09.2025 baute Mergell, Dr Boris, Vorstand, sein Depot um 2.245 Aktien aus. Mergell, Dr Boris bezahlte 38,25 EUR je Anteilsschein. Das Papier von Aumovio gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 4,70 Prozent auf 37,52 EUR abwärts.

Die Aumovio-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um Prozent auf EUR.

Vor dem Dagli, Dr Ismail-Handel sorgte zuletzt am 22.09.2025 eine Führungskraft für Aufsehen. Vorstand, Dagli, Dr Ismail bei Aumovio, vergrößerte sein Investment um 2.240 Aktien für jeweils 38,28 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aumovio

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aumovio

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aumovio

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aumovio

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Aumovio BuyUBS AG
19.09.2025Aumovio BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Aumovio OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Aumovio BuyUBS AG
19.09.2025Aumovio BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Aumovio OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aumovio nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen