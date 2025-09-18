So reagiert die Aumovio-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Insider Depot

So entwickelte sich die Aumovio-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Zu Insidertrades kam es am 22.09.2025 bei Aumovio. Die Transaktion wurde am 22.09.2025 publik gemacht. Am 22.09.2025 baute Mergell, Dr Boris, Vorstand, sein Depot um 2.245 Aktien aus. Mergell, Dr Boris bezahlte 38,25 EUR je Anteilsschein. Das Papier von Aumovio gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 4,70 Prozent auf 37,52 EUR abwärts.

Die Aumovio-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um Prozent auf EUR.

Vor dem Dagli, Dr Ismail-Handel sorgte zuletzt am 22.09.2025 eine Führungskraft für Aufsehen. Vorstand, Dagli, Dr Ismail bei Aumovio, vergrößerte sein Investment um 2.240 Aktien für jeweils 38,28 EUR.

