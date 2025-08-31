Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis verteuert sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Stellantis-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 8,26 EUR.

Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 8,26 EUR. Die Stellantis-Aktie legte bis auf 8,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,27 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.685 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 15,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR ab. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 13,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,262 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,83 EUR an.

Am 03.03.2021 äußerte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,59 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Stellantis.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,960 EUR je Aktie aus.

