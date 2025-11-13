DAX24.308 -0,3%Est505.798 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,71 +0,1%Gold4.236 +0,9%
Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

13.11.25 09:22 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 73,76 EUR.

Das Papier von Symrise legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 73,76 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 74,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,82 EUR. Bisher wurden heute 5.967 Symrise-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 107,20 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 45,34 Prozent zulegen. Am 04.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,94 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,82 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 89,20 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,60 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
