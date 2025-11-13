DAX24.213 -0,7%Est505.786 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,04 +0,6%Gold4.230 +0,8%
Blick auf Aktienkurs

Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit angezogener Handbremse

13.11.25 12:04 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 73,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
73,14 EUR 0,26 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 11:44 Uhr bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 73,46 EUR. Bei 74,94 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 73,28 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 73,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.524 Stück gehandelt.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 107,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 70,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 89,20 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,60 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
