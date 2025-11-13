Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 73,46 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:44 Uhr bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 73,46 EUR. Bei 74,94 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 73,28 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 73,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.524 Stück gehandelt.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 107,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 70,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 89,20 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,60 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Symrise-Aktie

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Symrise-Analyse: UBS AG vergibt Buy an Symrise-Aktie