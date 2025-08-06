Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

So bewegt sich Tesla

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 320,01 USD.

Bei der Tesla-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 320,01 USD. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 321,83 USD. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 318,17 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 319,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.999.193 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 488,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. 52,65 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 191,48 USD. Mit einem Kursverlust von 40,16 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 249,38 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.07.2025. Es stand ein EPS von 0,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22,50 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 15.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 USD je Tesla-Aktie belaufen.

