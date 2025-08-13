Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla büßt am Donnerstagnachmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 337,70 USD.

Die Tesla-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 337,70 USD. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 334,83 USD ein. Bei 335,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.284.285 Tesla-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 44,66 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.08.2024 bei 198,75 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 69,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 249,38 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 23.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD erwirtschaftet worden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 15.10.2025 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,72 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie im Visier: Kundenloyalität im freien Fall - wie es dazu kam

Tesla-Aktie im Blick: Teslas Roboterprojekt gerät ins Stocken - Optimus kommt wohl später als geplant

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor 10 Jahren verdient