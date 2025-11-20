Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Abend nach

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 398,36 USD nach.

Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,4 Prozent auf 398,36 USD nach. Die Tesla-Aktie sank bis auf 397,42 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 414,80 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 19.005.518 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 488,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 18,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (214,25 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,22 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 291,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 22.10.2025. Das EPS lag bei 0,39 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 28,10 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 25,18 Mrd. USD umsetzen können.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,67 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

