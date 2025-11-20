DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.208 -1,6%Bitcoin75.147 -5,1%Euro1,1531 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.077 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Darum zeigt sich der Euro zum Dollar wenig bewegt Darum zeigt sich der Euro zum Dollar wenig bewegt
Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment
Tesla im Fokus

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Abend nach

20.11.25 20:23 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Abend nach

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 398,36 USD nach.

Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,4 Prozent auf 398,36 USD nach. Die Tesla-Aktie sank bis auf 397,42 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 414,80 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 19.005.518 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 488,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 18,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (214,25 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,22 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 291,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 22.10.2025. Das EPS lag bei 0,39 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 28,10 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 25,18 Mrd. USD umsetzen können.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,67 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen