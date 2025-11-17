DAX23.704 -0,7%Est505.645 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.172 +1,0%Euro1,1599 -0,2%Öl64,35 +0,1%Gold4.079 ±-0,0%
Notierung im Fokus

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp fällt am Mittag

17.11.25 12:04 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp fällt am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 9,33 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,34 EUR 0,01 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 9,33 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,39 EUR. Bisher wurden via XETRA 445.798 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 14,42 Prozent Luft nach oben. Bei 2,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 279,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,143 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,70 EUR.

Am 14.08.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 8,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 09.12.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 19.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,274 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
