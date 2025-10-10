Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag freundlich

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 44,86 GBP zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 44,86 GBP zu. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,88 GBP an. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,60 GBP. Zuletzt wechselten 243.538 Unilever-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,10 GBP) erklomm das Papier am 23.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,46 Prozent. Bei 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 4,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,33 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,30 GBP an.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

