Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 46,01 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 46,01 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 45,82 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,32 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 666.955 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,41 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 6,30 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 51,63 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

