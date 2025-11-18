Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Vormittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 95,16 EUR ab.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 95,16 EUR ab. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 94,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.705 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 20,01 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,43 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 115,30 EUR.

Am 30.10.2025 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,96 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,31 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 78,48 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 16.03.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,01 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

