Wasserversorger sieht Kompromiss im Streit mit Tesla

NVIDIA, Apple & Co.: So hat Zurich Insurance das US-Portfolio im vierten Quartal 2024 verändert

Manipulationsverdacht: Tesla reicht Flut an Förderanträgen in Kanada ein - Andere Händler gehen leer aus

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Mercedes weighs moving some car production to US over tariffs

Heute im Fokus

Nach geschichtsträchtigem Börsendebüt von Newsmax folgt der Absturz. Siemens übernimmt Dotmatics. Roche setzt in der Krebsdiagnostik auf Next Generation Sequencing. Henkel verkauft Handelsmarken in Nordamerika früher als erwartet. MFE legt Angebot für ProSiebenSat.1 vor. Nintendo Switch 2 kommt am 5. Juni. GRENKE verkauft Factoringgeschäft in die Schweiz.