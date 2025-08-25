Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich fester

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Letztendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,44 Prozent stärker bei 21.544,27 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,026 Prozent leichter bei 21.443,63 Punkten, nach 21.449,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21.550,92 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.389,10 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21.108,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 18.737,21 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2024, lag der NASDAQ Composite bei 17.725,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 11,74 Prozent. Bei 21.803,75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Elron Electronic Industries (+ 17,73 Prozent auf 2,13 USD), Taylor Devices (+ 12,16 Prozent auf 51,39 USD), OraSure Technologies (+ 10,83) Prozent auf 3,48 USD), Geospace Technologies (+ 9,43 Prozent auf 20,19 USD) und Nissan Motor (+ 9,00 Prozent auf 2,30 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-4,56 Prozent auf 14,22 USD), Bassett Furniture Industries (-4,27 Prozent auf 17,04 USD), eBay (-3,97 Prozent auf 94,64 USD), Erie Indemnity (-3,64 Prozent auf 350,10 USD) und Monro Muffler Brake (-3,61 Prozent auf 16,80 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 50.862.034 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,736 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie weist mit 5,96 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

