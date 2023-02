Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 10:11 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -0,05 Prozent auf 1.911,95 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 1.912,82 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,21 Prozent auf 23,43 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 23,48 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 1.026,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.025,00 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.654,50 US-Dollar) geht es um 2,12 Prozent auf 1.689,50 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (82,17 US-Dollar) geht es um -0,22 Prozent auf 81,92 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (75,88 US-Dollar) geht es um -0,30 Prozent auf 75,67 US-Dollar nach unten.

Indessen reduziert sich der Baumwolle um -0,65 Prozent auf 0,86 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,86 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis südwärts. Der Haferpreis sinkt -0,64 Prozent auf 3,87 US-Dollar, nach 3,89 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (6,75 US-Dollar) geht es um -0,26 Prozent auf 6,73 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (15,34 US-Dollar) geht es um -0,10 Prozent auf 15,33 US-Dollar nach unten.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,06 Prozent auf 491,90 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 491,80 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag nach. Um -0,38 Prozent auf 0,61 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,61 US-Dollar.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,22 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,22 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,41 Prozent.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,94 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:01 Uhr auf 2,43 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,46 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 76,61 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 10:00 Uhr auf 76,61 US-Dollar beziffert.

