AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 145,68 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern dürfte bei den Absatzmengen eine regional uneinheitliche Entwicklung verzeichnet haben, schrieb Sanjeet Aujla am Montag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte im Rahmen der Markterwartungen ausfallen. Sollten die Belgier die positive Dynamik bei Absatz und Produktmix aufrechterhalten können, dürfte die Aktie weiter an Wert gewinnen, da ihr Gewinnwachstumspotenzial das der Wettbewerber übertreffe./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,84 €
|Abst. Kursziel*:
20,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,19%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|13:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|12:11
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|12:11
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|12:11
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG