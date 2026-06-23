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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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73,22 EUR -0,04 EUR -0,05 %
STU
67,44 CHF -0,54 CHF -0,79 %
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Marktkap. 145,68 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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ISIN BE0974293251

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Symbol BUDFF

UBS AG

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

13:01 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
73,22 EUR -0,04 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern dürfte bei den Absatzmengen eine regional uneinheitliche Entwicklung verzeichnet haben, schrieb Sanjeet Aujla am Montag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte im Rahmen der Markterwartungen ausfallen. Sollten die Belgier die positive Dynamik bei Absatz und Produktmix aufrechterhalten können, dürfte die Aktie weiter an Wert gewinnen, da ihr Gewinnwachstumspotenzial das der Wettbewerber übertreffe./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,84 €		 Abst. Kursziel*:
20,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,19%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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