AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 145,68 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev anlässlich der letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen des Brauereikonzerns mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Outperform" belassen. Die wegen des frühen Ostergeschäfts positiven Effekte im ersten Quartal dürften sich im zweiten Jahresviertel in negative Auswirkungen umgekehrt haben, insbesondere in Mexiko, Südafrika und Europa, schrieb Trevor Stirling am Montag. Die positiven Wechselkurseffekte sollten sich im zweiten Quartal fortgesetzt haben, allerdings in geringerem Umfang./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
72,84 €
|Abst. Kursziel*:
20,81%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
73,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,19%
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|13:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|12:11
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|12:11
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|12:11
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG