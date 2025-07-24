DAX 23.702 -0,2%ESt50 5.490 -0,3%Top 10 Crypto 15,65 -1,6%Dow 46.316 +0,2%Nas 22.591 +0,5%Bitcoin 96.797 -0,7%Euro 1,1739 +0,1%Öl 67,21 -0,7%Gold 3.836 +0,1%
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

50,30 EUR -0,68 EUR -1,33 %
STU
47,49 CHF +0,26 CHF +0,54 %
BRX
Marktkap. 99,27 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
JP Morgan Chase & Co.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

10:06 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
50,30 EUR -0,68 EUR -1,33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonterns dürften im dritten Quartal schwach gewesen sein, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Oktober. Sie rechnet allerdings mit einem weiteren, drei Milliarden Dollar schweren Aktienrückkaufprogramm./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

