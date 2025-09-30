AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 98,8 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev auf "Overweight" belassen. Die Rohstoffpreise deuteten auf eine disinflationäre Entwicklung im kommenden Jahr hin, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick für die europäische Konsumgüterbranche. Anlagechancen sieht sie bei defensiven Qualitätsunternehmen, die weiterhin ein Volumenwachstum vorweisen können und vernünftig bewertet seien - namentlich Unilever, Danone, Kerry, AB Inbev, Heineken und Coca-Cola HBC. Dagegen rät die Expertin von hoch bewerteten Titeln in einem sich verschlechternden Konsumumfeld wie Lindt und Haleon ab./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 18:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
50,56 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
50,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|14:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
