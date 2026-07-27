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WKN A1EWWW

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ISIN DE000A1EWWW0

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Symbol ADDDF

JP Morgan Chase & Co.

adidas Overweight

11:26 Uhr
adidas Overweight
Aktie in diesem Artikel
adidas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Umsätze seien solide, aber nicht gerade überraschend stark gewesen, während das operative Ergebnis (Ebit) wegen höherer Marketingausgaben im Zusammenhang mit der Fußball-WM enttäuscht habe, schrieb Wendy Liu zu dem Bericht des Sportartikelherstellers. Die ausgebliebene Erhöhung der Gewinnziele laste wohl auf der Aktie, hatte Liu bereits vor der Börseneröffnung vermutet. Im Fokus stehe nun die Telefonkonferenz im Verlauf des Tages./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Overweight

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
151,05 €		 Abst. Kursziel*:
52,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
149,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,74%
Analyst Name:
Wendy Liu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
209,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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