AIR France-KLM Aktie

8,90 EUR -0,13 EUR -1,48 %
Marktkap. 2,35 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der zuletzt starke Ölpreisanstieg dürfte sich im März nur in geringem Ausmaß niedergeschlagen haben, schrieb Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft habe auch im März noch entsprechende Preisabsicherungen vorgenommen. Dieses "Hedging" sei nun aber ausgesetzt worden./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
8,90 €		 Abst. Kursziel*:
91,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
90,93%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

16:41 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 AIR France-KLM Neutral UBS AG
19.03.26 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
19.03.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

