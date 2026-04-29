AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,35 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Overweight" belassen. Harry Gowers attestierte der Fluggesellschaft am Donnerstag ein starkes erstes Quartal. Das Ausmaß, in dem die Prognose für die Treibstoffkosten in diesem Jahr erhöht worden sei, drohe sich aber auch auf den Aktienkurs auswirken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
8,86 €
|Abst. Kursziel*:
69,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,01%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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