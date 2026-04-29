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Symbol AFRAF

JP Morgan Chase & Co.

AIR France-KLM Overweight

12:26 Uhr
AIR France-KLM Overweight
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
8,93 EUR 0,14 EUR 1,64%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Overweight" belassen. Harry Gowers attestierte der Fluggesellschaft am Donnerstag ein starkes erstes Quartal. Das Ausmaß, in dem die Prognose für die Treibstoffkosten in diesem Jahr erhöht worden sei, drohe sich aber auch auf den Aktienkurs auswirken./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
8,86 €		 Abst. Kursziel*:
69,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,01%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

12:26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:21 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
27.04.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
22.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
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