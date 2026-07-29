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AIR France-KLM Aktie

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12,29 EUR +0,68 EUR +5,81 %
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Marktkap. 3,18 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
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AIR France-KLM Sector Perform

16:21 Uhr
AIR France-KLM Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
12,29 EUR 0,68 EUR 5,81%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und rund 85 Prozent der durch gestiegene Treibstoffkosten entstandenen Belastungen im Quartalsverlauf wieder ausgeglichen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
12,33 €		 Abst. Kursziel*:
-18,90%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
12,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,60%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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