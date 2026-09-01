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Air Liquide Aktie

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172,82 EUR +0,54 EUR +0,31 %
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172,68 EUR -1,44 EUR -0,83 %
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Marktkap. 107,91 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
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NEU
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WKN 850133

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ISIN FR0000120073

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Symbol AIQUF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Air Liquide Neutral

08:01 Uhr
Air Liquide Neutral
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
172,82 EUR 0,54 EUR 0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 160 auf 162 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf den Kapitalmarkttag verschiebe sich der Fokus auf Wachstumsbeschleunigung und Kapitalrenditen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Der Pressebericht über den Einstieg des aktivistischen Investors Elliott dürfte die Erwartungen hochgetrieben haben./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 21:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Neutral

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
162,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
173,28 €		 Abst. Kursziel*:
-6,51%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
172,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,26%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
191,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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