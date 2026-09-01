Air Liquide Aktie
Marktkap. 107,91 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
AI Analyse
Air Liquide Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 160 auf 162 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf den Kapitalmarkttag verschiebe sich der Fokus auf Wachstumsbeschleunigung und Kapitalrenditen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Der Pressebericht über den Einstieg des aktivistischen Investors Elliott dürfte die Erwartungen hochgetrieben haben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 21:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Neutral
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
162,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
173,28 €
|Abst. Kursziel*:
-6,51%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
172,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,26%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
191,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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