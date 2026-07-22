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Alphabet A (ex Google) Aktie

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288,50 EUR -11,40 EUR -3,80 %
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Jefferies & Company Inc.

Alphabet A (ex Google) Buy

11:16 Uhr
Alphabet A (ex Google) Buy
Aktie in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
288,50 EUR -11,40 EUR -3,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Technologiekonzerns im Cloud-Geschäft habe die Markterwartung um zehn Prozent überboten, schrieb Brent Thill in einer ersten Einschätzung vom Vortag. Das Geschäft mit Suchmaschinen habe sich solide entwickelt. Die operative Marge sei gesunken und liege unter der Konsensschätzung./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 445,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 342,09		 Abst. Kursziel*:
30,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 329,35		 Abst. Kursziel aktuell:
35,11%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 425,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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