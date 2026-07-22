Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,7 Bio. EURKGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Technologiekonzerns im Cloud-Geschäft habe die Markterwartung um zehn Prozent überboten, schrieb Brent Thill in einer ersten Einschätzung vom Vortag. Das Geschäft mit Suchmaschinen habe sich solide entwickelt. Die operative Marge sei gesunken und liege unter der Konsensschätzung./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 445,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 342,09
|Abst. Kursziel*:
30,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 329,35
|Abst. Kursziel aktuell:
35,11%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 425,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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