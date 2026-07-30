DAX 25.848 +0,9%ESt50 6.412 +1,1%MSCI World 4.833 +0,2%Top 10 Crypto 8,3075 -0,6%Nas 25.122 +2,8%Bitcoin 55.435 -1,3%Euro 1,1511 -0,1%Öl 87,88 -1,3%Gold 4.062 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
adidas A1EWWW Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 NVIDIA 918422 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzsaison: DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Apple und Amazon: Umsatz und Gewinn über Erwartungen -- Gold, Meta, Strategy, Coinbase, DroneShield, HENSOLDT, Allianz, Rheinmetall im Fokus
Top News
IAG-Aktie verliert: British-Airways-Mutter rechnet mit höheren Treibstoffkosten IAG-Aktie verliert: British-Airways-Mutter rechnet mit höheren Treibstoffkosten
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Amazon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Amazon Aktien-Sparplan
229,30 EUR +25,15 EUR +12,32 %
STU
264,07 USD +37,42 USD +16,51 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Amazon jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,12 Bio. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 906866

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0231351067

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMZN

Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

10:36 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
Amazon
229,30 EUR 25,15 EUR 12,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 320 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand in der Cloud-Sparte AWS habe sich um 132 Milliarden US-Dollar erhöht. Dies sorge für eine hohe Absehbarkeit bis 2028 und darüber hinaus, so der Analyst. Die Prognose für die Investitionsausgaben sei zwar um 20 Milliarden Dollar auf 220 Milliarden angehoben worden. Angesichts der Nachfrageentwicklung sei dies jedoch gerechtfertigt./rob/err/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 235,50		 Abst. Kursziel*:
40,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 264,07		 Abst. Kursziel aktuell:
24,97%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 324,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

10:36 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Amazon Buy UBS AG
21.07.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Amazon

finanzen.net Zahlen präsentiert Amazon-Aktie hebt ab: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen Amazon-Aktie hebt ab: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen
finanzen.net Meta-Aktie im Aufwind: Cathie Wood kauft auch nach enttäuschenden Zahlen zu
dpa-afx Amazon übertrifft Erwartungen - Aktie springt deutlich hoch
finanzen.net Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Donnerstagabend
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag stärker
finanzen.net Ausblick: Amazon stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones im Plus
dpa-afx Amazon-Aktie stärker: 300-Millionen-Euro-Investition in Pforzheim
Benzinga Amazon Already Knows What 2028 Looks Like: CEO Andy Jassy Says the Demand Is &#39;Striking&#39; as AWS Races to Add Capacity
Benzinga Amazon, Apple and 3 Stocks to Watch Heading Into Friday
Benzinga Amazon Stock Pops 9.5% After-Hours as AWS Fuels Earnings Beat: Jim Cramer Calls it &#39;Astonishing&#39;
Benzinga Apple, Amazon, Reddit, Rivian and Cycurion: Why These 5 Stocks Are on Investors Radars&#39; Today
BBC Amazon and Apple just told us more about their AI plans - here are three things we learned
Zacks Amazon & Apple Beat Earnings, Head Separate Ways
Zacks Amazon (AMZN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Business Times Amazon beats cloud sales growth estimates; shares jump
RSS Feed
Amazon zu myNews hinzufügen