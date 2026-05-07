arGEN-X Aktie
Marktkap. 42,6 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Argenx auf "Buy" mit einem Kursziel von 1013 US-Dollar belassen. Der Biotech-Spezialist habe ein gutes erstes Quartal hinter sich, schrieb Akash Tewari in einem am Freitag vorliegenden Rückblick./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 21:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 21:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Buy
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
670,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
665,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akash Tewari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
864,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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