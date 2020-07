NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 316 Euro belassen. Das Ergebnis des Chipbranchen-Ausrüsters im zweiten Halbjahr sei schwächer ausgefallen, schrieb Analyst Mark Li in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings dürfte dieser im dritten Quartal von verzögerten Umsätzen profitieren. Im Gesamtpaket sprach er daher von einem neutralen Bild./tih/bek