NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 316 Euro belassen. Die Kennziffern seien niedriger als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Mark Li in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Viel wichtiger sei aber, dass der Ausrüster für die Halbleiterindustrie an seinem Jahresausblick festhalte./edh/ag