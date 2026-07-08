DAX 24.968 +0,3%ESt50 6.253 +0,8%MSCI World 4.818 +0,1%Top 10 Crypto 8,1795 +1,4%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 54.855 +0,6%Euro 1,1433 +0,1%Öl 78,56 -1,2%Gold 4.109 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: DAX fester -- TKMS: Haushaltsausschuss billigt Fregattenkauf -- VW berät über Sparpläne -- Intel, BYD, NVIDIA, SpaceX, SK hynix, DEUTZ im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Siemens Energy-Aktie Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Siemens Energy-Aktie
Nach NVIDIA, Micron & Co: Setzt Burry jetzt auch auf einen Absturz der Palantir-Aktie? Nach NVIDIA, Micron & Co: Setzt Burry jetzt auch auf einen Absturz der Palantir-Aktie?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
152,50 EUR -13,40 EUR -8,08 %
STU
151,30 EUR -15,40 EUR -9,24 %
HAML
finanzen.net zero
AstraZeneca jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 261,34 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZN

Goldman Sachs Group Inc.

AstraZeneca Buy

12:36 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
152,50 EUR -13,40 EUR -8,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16370 Pence auf "Buy" belassen. Das Herzmittel Wainua habe in einer Kombinationstherapie massiv enttäuscht, schrieb Rajan Sharma am Donnerstagmorgen nach der CARDIO-TTRansform-Studie. Der Erfolg im alleinigen Einsatz werde für eine Zulassung nicht ausreichen, denn es gebe schon ausreichend Alternativen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
163,70 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
151,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Rajan Sharma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,84 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

12:36 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:16 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.07.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

dpa-afx Dämpfer AstraZeneca-Kandidat Wainua verfehlt Ziel in klinischer Studie - Aktie sackt ab AstraZeneca-Kandidat Wainua verfehlt Ziel in klinischer Studie - Aktie sackt ab
Dow Jones Astrazeneca verfehlt in Wainua-Studie primäres Ziel
finanzen.net Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsstart leichter
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit kräftigen Verlusten
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste
Dow Jones AstraZeneca-Aktie fällt: Pharmakonzern lizenziert Atemwegsmedikament von Sino Biopharm ein
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von AstraZeneca
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus
Financial Times AstraZeneca shares slide 9% after heart treatment disappoints in trial
Benzinga Sino Biopharma Accelerates Global Growth With GSK, AstraZeneca Partnerships
Zacks Pfizer or AstraZeneca: Which Stock Offers Better Long-Term Potential?
Benzinga Abbisko, AstraZeneca Team Up on Lung Cancer Drug Combo After China Trial Clearance
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Value Stock
Zacks Why Astrazeneca (AZN) Dipped More Than Broader Market Today
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Momentum Stock
Benzinga AstraZeneca Advances Rare Bone Disease Pipeline While Enhertu Expands In Europe
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen