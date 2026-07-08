AstraZeneca Aktie
Marktkap. 261,34 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16370 Pence auf "Buy" belassen. Das Herzmittel Wainua habe in einer Kombinationstherapie massiv enttäuscht, schrieb Rajan Sharma am Donnerstagmorgen nach der CARDIO-TTRansform-Studie. Der Erfolg im alleinigen Einsatz werde für eine Zulassung nicht ausreichen, denn es gebe schon ausreichend Alternativen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
163,70 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
151,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Rajan Sharma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,84 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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