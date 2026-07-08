AstraZeneca Aktie
Marktkap. 261,34 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 18.000 auf 17.500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zum Zeitpunkt der Erstellung seines Kommentars sei die Aktie des Pharmaunternehmens um rund 9 Prozent gefallen, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Der Analyst führt diesen Verlust auf eine Auswirkung von rund 2 Prozent auf den Kapitalwert (NPV) infolge der gescheiterten Phase-III-Studie zum Herzmedikament Wainua zurück. Zwar schade diese Enttäuschung der Glaubwürdigkeit der Kommunikation, doch der Weg zum Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 sei deshalb nicht gefährdet. Leuchten hält Astrazeneca weiter für ein "erstklassiges Wachstumsunternehmen" und rät angesichts des aktuellen Kursverlusts zum Kauf der Aktie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
175,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
152,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,21 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|15:46
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:06
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:16
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:06
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:16
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:06
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:16
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG