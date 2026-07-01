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ISIN GB0009895292

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Symbol AZN

JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

11:06 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Einlizenzierung des Lungenkrebsmedikaments Zegfrovy mache strategisch Sinn für die Briten, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Zegfrovy ergänze sich gut mit Tagrisso./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
147,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
162,46 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

11:06 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 AstraZeneca Buy UBS AG
13.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13.07.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
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