DAX 26.449 +0,0%ESt50 6.560 +0,3%MSCI World 5.031 +0,0%Top 10 Crypto 8,2050 +1,0%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.842 +1,0%Euro 1,1590 +0,2%Öl 89,28 +0,9%Gold 4.399 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt im Blick: DAX wenig bewegt -- Berkshire kauft weiter bei Alphabet zu -- Geely, Infineon und Co., BYD, Rheinmetall, Anthropic, NVIDIA, Apple, Siemens Energy, Goldpreis im Fokus
Top News
Pershing Square: Vier Neuzugänge im Ackman-Depot in Q2 - Alphabet-Aktien komplett verkauft Pershing Square: Vier Neuzugänge im Ackman-Depot in Q2 - Alphabet-Aktien komplett verkauft
Siemens-Aktie im Schatten von Siemens Energy: Betriebsrat kritisiert Abspaltungen unter Kaeser Siemens-Aktie im Schatten von Siemens Energy: Betriebsrat kritisiert Abspaltungen unter Kaeser
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
135,30 EUR +0,65 EUR +0,48 %
STU
135,45 EUR +0,50 EUR +0,37 %
HAML
finanzen.net zero
AstraZeneca jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 207,82 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZN

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

12:26 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
135,30 EUR 0,65 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach jüngsten Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Richard Vosser sah am Montag die starken Ergebnisse von SAFFRON als insgesamt ermutigend an. Die Einstellung der Behandlung mit Volrustomig in der Studie eVOLVE-Lung02 sei enttäuschend, doch sei diese Studie als risikoreich eingestuft gewesen. Vosser geht davon aus, dass die Konsensschätzungen moderat steigen werden./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
135,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

12:26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 AstraZeneca Buy UBS AG
04.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
03.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Dow Jones Rückschlag AstraZeneca-Aktie steigt dennoch: Phase-3-Studie mit Volrustomig bei Lungenkrebs gestoppt AstraZeneca-Aktie steigt dennoch: Phase-3-Studie mit Volrustomig bei Lungenkrebs gestoppt
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag mit Kursplus
finanzen.net FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Optimismus in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels freundlich
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit Kursplus
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net LSE-Handel FTSE 100 schließt im Minus
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
RTE.ie AstraZeneca halts lung cancer trial of volrustomig
MotleyFool Is the Reported $400 Billion AstraZeneca-Bristol Myers Squibb Megamerger a Slam Dunk -- or a Disaster Waiting to Happen?
Zacks Do Options Traders Know Something About AstraZeneca Stock We Don't?
Benzinga AstraZeneca-Bristol Myers Merger Buzz Puts Patent Expiration and Deal Economics in Focus
Financial Times AstraZeneca and Bristol-Myers: when Big Pharma isn’t big enough
Financial Times AstraZeneca investors raise concerns over mega-merger talks
Financial Times Struggling to make sense of AstraZeneca-BMS
Benzinga Jim Cramer Senses a &#39;Fake Out&#39; in Rumored AstraZeneca, Bristol Myers Squibb $400 Billion Mega-Merger
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.