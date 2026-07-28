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Symbol BCLYF

JP Morgan Chase & Co.

Barclays Overweight

13:26 Uhr
Barclays Overweight
Aktie in diesem Artikel
Barclays plc
5,80 EUR -0,19 EUR -3,24%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays nach Zahlen zum zweiten Quartal von 600 auf 610 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Investmentbanking der britischen Großbank habe sich gut entwickelt, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem stünden allerdings höhere Kosten gegenüber. Der Experte erhöhte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Barclays Overweight

Unternehmen:
Barclays plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,10 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,84 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,92 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
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28.07.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
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