Barclays Aktie
Marktkap. 83,49 Mrd. EURKGV 10,88 Div. Rendite 1,81%
WKN 850403
ISIN GB0031348658
Symbol BCLYF
Barclays Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays nach Zahlen zum zweiten Quartal von 600 auf 610 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Investmentbanking der britischen Großbank habe sich gut entwickelt, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem stünden allerdings höhere Kosten gegenüber. Der Experte erhöhte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Barclays Overweight
|Unternehmen:
Barclays plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,10 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,84 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,92 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Barclays plc
|13:26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.18
|Barclays Sell
|Citigroup Corp.
|23.02.18
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.02.18
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.18
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.01.18
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.23
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.23
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.22
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.22
|Barclays Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.22
|Barclays Neutral
|JP Morgan Chase & Co.