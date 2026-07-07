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Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

08:01 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet am 4. August mit soliden Ergebnissen für das zweite Quartal. Unveränderte Jahresziele dürften die aktuellen Markterwartungen bestätigen, schreibt er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Kurseinfluss des Berichts dürfte sich laut Vosser demnach in Grenzen halten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,02 €		 Abst. Kursziel*:
-2,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
49,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,58%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
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06.07.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.07.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
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