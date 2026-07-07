Bayer Aktie
Marktkap. 50,28 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet am 4. August mit soliden Ergebnissen für das zweite Quartal. Unveränderte Jahresziele dürften die aktuellen Markterwartungen bestätigen, schreibt er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Kurseinfluss des Berichts dürfte sich laut Vosser demnach in Grenzen halten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
51,02 €
|Abst. Kursziel*:
-2,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
49,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,58%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
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