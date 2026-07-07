JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

08:01 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet am 4. August mit soliden Ergebnissen für das zweite Quartal. Unveränderte Jahresziele dürften die aktuellen Markterwartungen bestätigen, schreibt er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Kurseinfluss des Berichts dürfte sich laut Vosser demnach in Grenzen halten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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