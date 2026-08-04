BBVA Aktie
Marktkap. 135,4 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 27,20 auf 28,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalszahlen der Spanier an./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
28,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,42 €
|Abst. Kursziel*:
15,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,62%
|
Analyst Name:
Sofie Peterzens
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|08:26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|14.07.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital