NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 6,40 auf 6 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Bewertung an die bilanzielle Berücksichtigung der Inflation in der Türkei an. Die Belastungen hieraus für die spanische Großbank würden nur teilweise durch günstige Wechselkurseffekte wettgemacht./bek/jha/