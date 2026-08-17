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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Beiersdorf Hold

08:01 Uhr
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
76,22 EUR 0,16 EUR 0,21%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 81 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Molly Wylenzek passte am Montag ihre Prognosen an die Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns an. Dessen Gewinnwarnung sei keine große Überraschung gewesen. Die revidierte Investitionsplanung gebe den Weg zu einer besseren Dynamik der Marke Nivea vor, die für 70 Prozent des Umsatzes im Consumergeschäft stehe - dieser Weg werde aber lang und steinig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
76,50 €		 Abst. Kursziel*:
-0,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
76,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,29%
Analyst Name:
Molly Wylenzek 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:01 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
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06.08.26 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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