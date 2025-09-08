DAX 23.723 -0,4%ESt50 5.370 +0,1%Top 10 Crypto 15,79 -0,1%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 95.887 +0,7%Euro 1,1753 -0,1%Öl 66,45 +0,3%Gold 3.654 +0,5%
BHB Brauholding Bayern-Mitte Aktie

GBC

BHB Brauholding Bayern-Mitte Kaufen

11:54 Uhr
BHB Brauholding Bayern-Mitte Kaufen
Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die BHB Brauholding AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) mit 8,51 Mio. Euro (HJ 2024: 8,72 Mio. Euro) einen leicht unter Vorjahr liegenden Umsatz und mit 0,90 Mio. Euro (HJ 2024: 0,89 Mio. Euro) sogar ein leicht über Vorjahr liegendes EBITDA erzielt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe das Management angesichts der stabilen Halbjahresperformance, die weitgehend im Rahmen der Erwartungen lag, die Unternehmensguidance bekräftig. Demnach rechne die Brauerei-Gruppe unverändert mit einem Brutto-Umsatz von 18,5 Mio. Euro (mit einer Prognosebandbreite von +5 Prozent bis -5 Prozent). Ergebnisseitig werde mit einem EBITDA von etwa 2,10 Mio. Euro bzw. einer EBITDA-Marge von rund 11,5 Prozent (mit einer Bandbreite von +0,5 Prozent bis -0,5 Prozent) gerechnet. Analog zur bekräftigten Umsatzguidance der Gesellschaft erwarte auch GBC angesichts der positiven Halbjahresperformance und dem traditionell stärkeren zweiten Geschäftshalbjahr für 2025 unverändert einen leichten Umsatzanstieg auf 18,62 Mio. Euro (HJ 2024: 18,30 Mio. Euro) und eine starke EBITDA-Verbesserung auf 2,07 Mio. Euro (HJ 2024: 1,60 Mio. Euro). Auf Basis der aktualisierten Schätzungen und des Roll-over-Effekts ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 3,40 Euro (zuvor: 3,25 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.09.2025, 11:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 09.09.2025 um 08:33 Uhr fertiggestellt und am 09.09.2025 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c8a2aa3f880c62824e7f89d72ac44754&application_id=2194632&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BHB Brauholding Bayern-Mitte Kaufen

Unternehmen:
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
3,40 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
2,40 €		 Abst. Kursziel*:
41,67%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
2,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,67%
Analyst Name:
Marcel Goldmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

