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Symbol BA

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Boeing Overweight

20:36 Uhr
Boeing Overweight
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Boeing Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Seth M. Seifman bezeichnete das dritte Quartal des Flugzeugbauers in einer am Dienstag vorliegenden Studie als eigentlich "unspektakulär". Er geht davon aus, dass Aussagen des Managements im Rahmen der Telefonkonferenz maßgeblich für die Kursreaktion werden./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Overweight

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 290,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 168,13		 Abst. Kursziel*:
72,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 167,96		 Abst. Kursziel aktuell:
72,66%
Analyst Name:
Seth M. Seifman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 268,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

20:36 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
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