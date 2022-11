HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen hohen Cashflow des Chemikalienhändlers. Auf einer am Donnerstag anstehenden Kapitalmarktveranstaltung könnte das Management die Zielvorgaben spezifizieren und Details zu den nächsten strategischen Maßnahmen bekannt geben./bek/gl