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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Broadcom Overweight

12:11 Uhr
Broadcom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Broadcom
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Broadcom nach Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Harlan Sur attestierte dem Halbleiterkonzern am Donnerstag ein durchwachsenes Quartal sowie einen weitgehend erwartungsgemäßen Ausblick auf das laufende Quartal. Positiv hob er indes die inzwischen stärkere Diversifizierung bei den Abnehmern der Chips für KI-Anwendungen hervor. So zählten hier etwa der Google-Mutterkonzern Alphabet, der Social-Media-Riese Meta sowie die KI-Unternehmen Anthropic und OpenAI zu den Kunden./rob/gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 01:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 01:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Broadcom Overweight

Unternehmen:
Broadcom		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 580,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 367,24		 Abst. Kursziel*:
57,93%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 353,74		 Abst. Kursziel aktuell:
63,96%
Analyst Name:
Harlan Sur 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 518,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:11 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
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