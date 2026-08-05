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Symbol CZMWF

JP Morgan Chase & Co.

Carl Zeiss Meditec Underweight

10:26 Uhr
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen verfehlt, wenn man Zollrückerstattungen herausrechne, schrieb David Adlington am Donnerstag nach dem Bericht. Es sei recht wahrscheinlich, dass die Jenaer letztlich am unteren Ende der Jahresziele landeten./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
21,70 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
30,58 €		 Abst. Kursziel*:
-29,04%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
28,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,78%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

10:26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:56 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
09:31 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
31.07.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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