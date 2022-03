FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Aktien von CTS Eventim bei einem fairen Wert von 61 Euro auf "Halten" belassen. Nach zwei schwierigen Jahren stünden die Zeichen auf Erholung, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimme insbesondere das starke Schlussquartal, in dem der Konzern (exklusive staatlicher Corona-Hilfen) dank guter Vorverkäufe (unter anderen Ed Sheeran, Genesis, Coldplay) ein hohes operatives Ticketingergebnis erwirtschaftet habe. Zudem könnte im Rahmen des Schiedsgerichtsverfahrens zur Infrastrukturabgabe ein Schadensersatz aus der gescheiterten Pkw-Maut von bis zu 130 Millionen Euro zufließen./ag/mis