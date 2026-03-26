JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Jahreszahlen des Ticketvermarkters hätten die Erwartungen getroffen, schrieb Lara Simpson am Freitag. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch uneinheitlicher und dürfte für Diskussionen sorgen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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