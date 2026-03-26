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Marktkap. 6,19 Mrd. EUR

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WKN 547030

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ISIN DE0005470306

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Symbol CEVMF

JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

08:46 Uhr
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
53,70 EUR -13,50 EUR -20,09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Jahreszahlen des Ticketvermarkters hätten die Erwartungen getroffen, schrieb Lara Simpson am Freitag. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch uneinheitlicher und dürfte für Diskussionen sorgen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
63,95 €		 Abst. Kursziel*:
72,01%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
53,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
104,84%
Analyst Name:
Lara Simpson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:46 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.26 CTS Eventim Buy UBS AG
17.03.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
11.03.26 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
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