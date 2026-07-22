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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Dermapharm Hold

10:06 Uhr
Dermapharm Hold
Aktie in diesem Artikel
Dermapharm Holding SE
40,40 EUR 0,10 EUR 0,25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Eckdaten des Arzneimittelherstellers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Fabian Piasta in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe das Management bestätigt./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dermapharm Holding SE

Zusammenfassung: Dermapharm Hold

Unternehmen:
Dermapharm Holding SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
39,85 €		 Abst. Kursziel*:
10,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
40,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,91%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dermapharm Holding SE

10:06 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
27.05.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
14.05.26 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Dermapharm Holding SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
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