Dermapharm Aktie
Marktkap. 2,01 Mrd. EURKGV 16,00 Div. Rendite 2,24%
WKN A2GS5D
ISIN DE000A2GS5D8
Symbol DMPHF
AI Analyse
Dermapharm Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Eckdaten des Arzneimittelherstellers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Fabian Piasta in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe das Management bestätigt./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dermapharm Holding SE
Zusammenfassung: Dermapharm Hold
|Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
39,85 €
|Abst. Kursziel*:
10,41%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
40,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,91%
|
Analyst Name:
Fabian Piasta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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