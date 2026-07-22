Jefferies & Company Inc.

Dermapharm Hold

10:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Eckdaten des Arzneimittelherstellers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Fabian Piasta in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe das Management bestätigt./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dermapharm Holding SE