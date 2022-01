HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,90 Euro belassen. Die Bank habe im vierten Quartal ein starkes Ertragswachstum erzielt, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach der Zahlenvorlage. Die Ankündigung von Kapitalverteilung sei keine Überraschung, wenn man an die Erfolge der Umstrukturierung und die Stärkung der Kernkapitalquote denke./ajx/bek