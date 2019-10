FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Aktie der Deutschen Bank nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 6,90 Euro belassen. Das Geldhaus stehe am Anfang einer langen Restrukturierung, deren Erfolg maßgeblich über den zukünftigen Aktienkurs entscheiden dürfte, schrieb Analyst Manuel Mühl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der hohe Bewertungsabschlag der Papiere sei angesichts der großen Unsicherheit und der niedrigen Ertragskraft gerechtfertigt./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 17:08 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 17:13 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.