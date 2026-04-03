Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 48,86 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Im Vorfeld der anstehenden Zahlen für das erste Quartal und in Erwartung geringerer Erträge des Geldhauses habe er seine Gewinnprognosen der Jahre 2026 bis 2028 leicht reduziert, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:31 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,89 €
|Abst. Kursziel*:
54,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,02%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,62 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|21:46
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|21:46
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|21:46
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
