NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Gute Erträge im Kerngeschäft dürften gut ankommen, schrieb Analystin Anke Reingen am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/la